Эксперт объяснил нестабильность биткоина эмоциями

Изменения курса биткоина определяются громкими новостями и настроениями спекулянтов, объяснил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. Об этом пишет РИА «Новости».

«Волатильность, которая присуща криптоактивам, является их особенностью, потому что цена на них определяется, прежде всего, настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстегнуто отдельными влиятельными персонами», — сказал он.

Эксперт отметил, что связывать изменения курса биткоина с фондовым и валютным рынком не имеет смысла, потому что на рынке криптовалют создается эмоциональная атмосфера, влияющая на валюту. В качестве примера Романчук привел решение Илона Маска и компании Tesla инвестировать в биткоин, после чего его курс увеличился.

Ранее стоимость биткоина установила новый исторический максимум. Это произошло после того, как компания Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.