Счетная палата предупредила о рисках для России из-за импорта сырья

Зависимость России от зарубежных поставок стратегических видов минерального сырья является рискованной в условиях санкций, предупредила российская Счетная палата. Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства.

По данным СП, за последние три года Россия импортировала более трети стратегически важных видов минерального сырья и больше 60% дефицитных видов полезных ископаемых.

В частности, потребность страны в марганце, хроме, титане и литии полностью обеспечивалась зарубежными поставками. Кроме того, Россия импортировала 87,2% используемого циркония. Как отмечает ведомство, данные ресурсы являются стратегически важными и дефицитными, перебои в их поставках могут негативно отразиться на работе целых отраслей российской экономики.

«Вследствие потенциальных угроз введения санкций по отношению к Российской Федерации зависимость от импорта некоторых видов стратегического и дефицитного сырья создает риски необеспечения различных отраслей российской экономики необходимым минеральным сырьем», – подчеркивается в отчете.

Ранее в Минпромторге заявили, что санкционная политика США в адрес России будет способствовать ускорению и интенсификации процессов импортозамещения.