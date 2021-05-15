Названа сфера, где был наибольший прирост вакансий в апреле

Число вакансий в сфере торговли в апреле увеличилось на 16%, если сравнивать с мартом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

«Рынок труда в России восстанавливается. Рост активности работодателей в апреле наблюдается во многих отраслях. Число компаний, публикующих вакансии, на сервисе «Работа.ру» выросло на 15%, а общее количество новых вакансий увеличилось на 12%», — уточняется в исследовании сайта.

При этом число вакансий в отрасти транспорта и логистики возросло на 11%.

Кроме того, отмечается, что существенно возросло число открытых позиций в сфере производства и агропрома (на 10%). В сферах услуг и строительстве рост составил 14% и 6% соответственно.

Организации из сферы транспорта и логистики искали водителей, грузчиков, а также комплектовщиков.

Согласно тенденции, возрос спрос также на продавцов, кассиров и консультантов.

Сервис «Работа.ру» изучил более 200 тыс. вакансий и свыше 200 тыс. резюме, опубликованных за апрель.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.