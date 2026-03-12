В «Ощадбанке» заявили о возвращении арестованных в Венгрии инкассаторских автомобилей

Венгрия вернула инкассаторские автомобили и оборудование «Ощадбанка», которые были арестованы на территории страны. Об этом кредитная организация сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После возвращения инкассаторских автомобилей был зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители «Ощадбанка» на месте провели детальную фиксацию всех выявленных неисправностей», — говорится в сообщении.

В банке добавили, что оценка ущерба будет проведена после возвращения автомобилей на Украину.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. Позже парламент Венгрии одобрил заморозку средств, конфискованных у «Ощадбанка».

12 марта Венгрия согласилась вернуть Украине арестованные инкассаторские автомобили. По информации издания «Европейская правда», венгерская сторона не стала передавать изъятые деньги и золото.

Ранее Сийярто назвал паникой реакцию Киева на изъятие в Венгрии денег у украинских инкассатаров.