«В голове не укладывается»: жители Звенигорода рассказали о пропавших детях

РГ: родители детей, пропавших в Звенигороде, не отпускали их на реку даже летом

Пропавшие в Подмосковье дети дружили много лет. Об этом в беседе с «РГ» рассказали знакомые с компанией местные жители.

По их словам, два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка нередко выходили гулять во двор. Их характеризуют как вежливых школьников, которые растут в семьях «замечательных людей». Известно, что у девочки есть младшая сестра.

«Почему ребята пошли к реке?! В голове не укладывается... Мамы не пускали их туда даже летом!», – недоумевает женщина.

По данным издания, в Москве-реке быстрое течение, поэтому неподготовленному человеку сложно выбраться из воды.

По словам координатора «ЛизаАлерт» изначально предполагалось, что дети ушли в город, поэтому добровольцы расклеивали листовки и опрашивали людей. Однако в результате подтвердилось, что дети вышли на лед.

Поиски школьников начались 7 марта. Компания отправилась на реку, но домой так и не вернулись. Спустя несколько дней поисков одного из детей нашли без признаков жизни.

