Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

«В голове не укладывается»: жители Звенигорода рассказали о пропавших детях

РГ: родители детей, пропавших в Звенигороде, не отпускали их на реку даже летом
Telegram-канал 112

Пропавшие в Подмосковье дети дружили много лет. Об этом в беседе с «РГ» рассказали знакомые с компанией местные жители.

По их словам, два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка нередко выходили гулять во двор. Их характеризуют как вежливых школьников, которые растут в семьях «замечательных людей». Известно, что у девочки есть младшая сестра.

«Почему ребята пошли к реке?! В голове не укладывается... Мамы не пускали их туда даже летом!», – недоумевает женщина.

По данным издания, в Москве-реке быстрое течение, поэтому неподготовленному человеку сложно выбраться из воды.

По словам координатора «ЛизаАлерт» изначально предполагалось, что дети ушли в город, поэтому добровольцы расклеивали листовки и опрашивали людей. Однако в результате подтвердилось, что дети вышли на лед.

Поиски школьников начались 7 марта. Компания отправилась на реку, но домой так и не вернулись. Спустя несколько дней поисков одного из детей нашли без признаков жизни.

Ранее малолетние брат и сестра вышли из дома в российском городе и пропали.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!