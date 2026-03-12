Иран предостерег от атак на его энергетическую инфраструктуру и порты

Иран пригрозил уничтожить все связанные с США энергообъекты на Ближнем Востоке

Иран уничтожит всю связанную с США нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, если будут атакованы иранские энергетические объекты. Об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«Мы предупреждаем агрессивное правительство и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Исламской Республики Иран вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ», — отмечается в сообщении.

По словам представителя штаба, при таком сценарии вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет «сожжена и уничтожена».

28 февраля США с Израилем начали военную операцию против Ирана. В рамках этой кампании были атакованы многие города в Исламской Республике, включая столицу. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

12 марта секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани предупредил, что Иран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны. По его словам, если Вашингтон попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, то Тегеран сделает так, что «в течение получаса весь регион погаснет». Он добавил, что тьма создаст благоприятные условия для «охоты на американских военных».

Ранее Иран угрожал ударами по портам Ближнего Востока в случае нападения на свои морские гавани.