Общество

Молоко стало причиной гибели 13 человек

В Индии 13 человек умерли, выпив молока
В Индии 13 человек умерли и еще 11 оказались в больнице, выпив молока. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в округе Восточный Годавари штата Андхра-Прадеш — местные жители стали ощущать недомогание после того, как пили молоко. Первые случаи зафиксировали 22 февраля, когда у нескольких пожилых людей появились симптомы тяжелого отравления: рвота, боли в животе, анурия и острая почечная дисфункция, потребовавшая диализа. Пострадавших экстренно доставили в больницы.

В результате случившегося скончались 13 человек. Еще 11 остаются в медицинских учреждениях, семеро из них проходят лечение в больницах города Раджамахедраварам. Предварительно, причиной произошедшего стало фальсифицированное молоко. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в Бурятии отключение электричества привело к смерти многодетных родителей и их ребенка.

 
