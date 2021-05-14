Удельные операционные издержки «Роснефти» остаются одними из самых низких в мире: в первом квартале — $2,6/б.н.э. Для сравнения у той же BP (без учета добычи «Роснефти») — $7,4/б.н.э.

Кроме того, сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на $4,6 млрд, в том числе сумма финансового долга – на $2,9 млрд. Высокая финансовая устойчивость «Роснефти» поддерживается снижением краткосрочной части финансового долга. Так, на конец квартала объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

Как сообщалось в конце апреля, совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в общем размере 73,55 млрд руб. Уже по традиции НК выплачивает более 50% от чистой прибыли по МСФО.

Таким образом, «Роснефть» реализует крупные инвестиционные проекты, которые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны», — прокомментировал старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

В первом квартале акции «Роснефти» выросли более чем на треть, став лидером рынка по динамике роста котировок на бирже не только среди российского ТЭК, но и в целом по всем «голубым фишкам». В конце марта стоимость ценных бумаг достигла исторического максимума в 585,15 руб. за бумагу. Как результат динамика роста капитализации НК (в долларах речь идет о 86% на конец первого квартала год к году) превышает аналогичные показатели всех мейджоров.