Более трети мировых компаний хотят сократить офисы после пандемии

Более трети мировых компаний решили сохранить площади занимаемых ими помещений, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования консалтинговой фирмы Knight Frank.

«В общей сложности 65% опрошенных увеличат или сохранят текущий уровень занимаемых площадей: 30% респондентов в течение ближайших трех лет расширят площадь своих офисов, а еще 35% хотят сохранить ее прежней. О намерении сократить занимаемые пространства заявили 35% компаний», — заявляют аналитики.

После пандемии коронавируса каждый четвертый арендатор планирует переехать в новый офис, 38% хотят это сделать в течение ближайших трех лет. По мнению компаний, переезд необходим для оптимизации офисных пространств или корректировки стратегии работы с имеющимися площадями.

Отмечается, что опыт удаленной работы оценили как «положительный» или «чрезвычайно положительный» 59% международных предприятий. 47% компаний планируют повысить качество арендованных помещений в течение трех лет, 46% намерены добавить новые услуги и удобства для сотрудников. 55% заявили, что создадут больше пространств для совместной работы в офисах.

Среди удобств, которые работодатели хотят ввести для сотрудников, самыми популярными оказались постаматы с едой и напитками (65%), тренажерный зал (47%), парковки/места для хранения велосипедов (46%),

уединенные пространства для отдыха и релаксации (45%), пункты самовывоза для заказов (45%) и тренажерный зал (47%).

В целом компании отказываться от офисов и переходить на полностью удаленный режим работы не планируют. 90% арендаторов назвали офисные пространства стратегическим инструментом своего бизнеса.

В опросе приняли участие почти 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек.

Ранее сообщалось, что только 4% россиян хотят вернуться в офис после пандемии.