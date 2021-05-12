Мишустин: ТЭК, металлургия и банки стали лидерами по выводу капитала из России

Глава правительства России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отрасли металлургии, а также банки и ритейл являются лидерами по выводу капитала из страны. Об этом сообщает «Прайм».

По словам премьера, власти принимают меры, чтобы объемы выводимых средств не превышали кратно суммы налогов, уплачиваемых этими компаниями в бюджетную систему.

Мишустин уточнил, что ТЭК находятся на первом месте и составляют около 27% от всех дивидендов.

По его словам, общий объем пассивных доходов — дивидендов, процентов и роялти, которые за 2019 год вывели за рубеж российские компании, составил 4,3 трлн рублей.

Ранее Мишустин заявил, что число самозанятых в России превысило 2 миллиона.

Также председатель правительства России заявил, что лидеры в сфере бизнеса по выводу средств за границу должны платить налоги по прогрессивной шкале.