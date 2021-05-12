ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить запасы авиакеросина

Российские власти рекомендовали нефтяникам увеличить запасы авиакеросина на случай возобновления авиасообщения, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Такая рекомендация дана с учетом того, что восстановление авиационного сообщения может привести к росту цен на топливо.

«Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения», – указано в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение об открытии границ будет приниматься на основании внимательного мониторинга ситуации с коронавирусом нового типа в других странах.

Кроме того, россияне рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего. В топ-3 вошли Италия, Таиланд и Испания.