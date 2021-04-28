В ФРС заявили о неравномерном восстановлении экономики США

Восстановление американской экономики идет неравномерно и еще далеко от завершения. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, пишет ТАСС.

«Хотя восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось, оно остается неравномерным и далеко от завершения», — сказал Пауэлл.

По его словам, темпы восстановления экономики по-прежнему зависят от ситуации с коронавирусом и шагов, которые предпринимают государства в борьбе с ним.

За последние сутки в мире выявили 763 тысячи заражений коронавирусом. Общее число случаев увеличилось до 148,32 миллиона. За прошедшие 24 часа также скончались 12 тысяч пациентов, за все время — 3,1 миллиона.

Почти половина выявленных заражений приходятся на Юго-Восточную Азию. Далее следуют Европа (181 тысяча) и Северная и Южная Америка (134 тысячи). На первом месте по распространению коронавируса находятся США (31,7 миллиона). Далее идут Индия (17, 9 миллиона), Бразилия (14,3 миллиона), Франция (5,4 миллиона) и Россия (4,7 миллиона).