Россиянам рассказали, как получить двойной оклад за работу

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Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал, как получить двойной оклад за работу.

По его словам, это возможно, если сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен. Эта норма закреплена в Трудовом кодексе в статье 153 «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».

Эксперт уточнил, что работа с 4 по 7 мая (ранее эти даты были объявлены выходными) будет оплачиваться в размере установленного сотруднику оклада.

«При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях. При использовании схемы оплаты «оклад+сдельно» работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает», — объяснил специалист «Российской газете».

Капштык отметил, что трудиться в нерабочие дни продолжат сотрудники организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным. Речь идет о предприятиях связанных с нефтепереработкой, металлургией, атомной промышленностью. Также продолжат работать организации, занимающиеся отоплением, электроснабжением, канализацией, водопроводом, сотовые компании, интернет-провайдеры и торговые точки.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян намеревались взять отпуск с 4 по 7 мая.