Юрист объяснила разницу между выходными и нерабочими днями

Различие между понятиями «выходные» и «нерабочие дни» заключается в подходе к оплате труда тех, кто вынужден в такие дни работать, пояснила юрист правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

Эксперт напомнила, что в Трудовом кодексе России существует норма на случай выхода сотрудника на работу в выходные дни. В частности, работа в выходные оплачивается по удвоенной или повышенной ставке, при необходимости работник может через суд потребовать от работодателю компенсацию.

«Такая норма предусмотрена, что выход на работу в выходные и праздничные дни фиксируется по другой ставке», – подчеркнула Владимирова.

При этом юрист добавила, что при нерабочих днях вопрос об особой оплате решается на усмотрение работодателя.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.