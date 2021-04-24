В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Родители и попечители детей с инвалидностью имеют право на досрочный выход на пенсию, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом он рассказала «Парламентской газете».

Сенатор напомнила, что досрочно выйти на пенсию по старости может один из родителей, который воспитывали ребенка-инвалида до возраста восьми лет. При этом женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины – в 55 лет.

«При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», – подчеркнула Бибикова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня периодов, включаемых в трудовой стаж, дающих право на досрочную пенсию. В частности, в трудовой стаж будут включены периоды обучения и повышения квалификации.