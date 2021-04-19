Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой с 25 апреля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта.

Отмечается, что пока в эстонскую столицу можно будет отправляться лишь раз в неделю, по воскресеньям.

По состоянию на 19 апреля из Таллинского аэропорта открыты 13 международных направлений.

Согласно информации аэропорта, в Эстонии 10-дневный режим самоизоляции обязаны соблюдать люди, которые приезжают из тех стран Европы, где количество положительных ковид-тестов на 100 тысяч жителей за последние две недели превышает 150. Если же приезжие не захотят самоизолироваться, то они должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию.

Сидеть на самоизоляции не нужно тем, у кого в стране соответствующий показатель менее 150. С 19 апреля без ограничений в Эстонию могут прибыть из Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты.

Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильве предложил прекратить выдачу Евросоюзом виз для россиян.