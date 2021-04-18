Цена биткоина упала почти на 11%

Стоимость биткоина в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 11%. Согласно данным торгов, за единицу этой криптовалюты предлагалось порядка 55 тыс. долларов

На неделе биткоин показывал рекордный рост. Например, 14 апреля его стоимость перевалила за 64 тысячи долларов, обновив исторический рекорд.

По информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, к 12.57 мск цена биткоина снизилась на 11,94% почти до 55 тыс. долларов.

Известно, что торги на бирже Binance зафиксировали падение цены биткоина на 10,82%.

В марте его курс несколько раз снижался на 10%.

Ранее биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году. Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.