Захарова заявила, что США поставили под сомнение целесообразность применения доллара

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара в качестве приоритетной валюты платежа.

Она также отметила, что действия США, которые ввели новые санкции против России, ставят под сомнение надежность использования подконтрольных Западу платежных систем.

«Естественно, все это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов», — заявил она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает необходимым переходить от расчетов в долларах с другими странами к расчетам в национальных валютах. Россия активно занимается также отказом от западных платежных систем, добавил министр. Это необходимо для ухода России от санкций США, Евросоюза и других западных стран.