Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании на фоне приостановки авиасообщения, заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Организованные туристы <...> смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров», – отметила Догузова.

Она также добавила, что туристы, желающие вернуться в Россию раньше, смогут согласовать этот вопрос с туроператорами. Россияне, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться на родину в плановом порядке.

«Мы рекомендуем отслеживать информацию обо всех изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены билеты», – добавила глава Ростуризма.

Ранее российский оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.