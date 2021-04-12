«Интер РАО» не останавливал экспорт электроэнергии в Прибалтику

Холдинг «Интер РАО» не прекращал поставки электроэнергии в Прибалтику после отключения Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой во время испытаний надежности энергосистемы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Из Калининградской области поставки не прекращались», — заявил представитель «Интер РАО».

Ранее СМИ сообщали, что Латвия приостановила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, без объяснения причин. Прекращение электропередачи было связано с испытаниями по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Энергетическое кольцо БРЭЛЛ представляет собой синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, для которого установлены общие принципы функционирования, обмен электроэнергией и поддержка друг друга резервами в случае аварийных ситуаций. Страны Балтии собираются отсоединиться от Белоруссии и России и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу. Подключение к сетям Евросоюза планируется на 2025 году.