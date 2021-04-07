В G20 констатировали улучшение экономической ситуации в мире

Глобальная экономическая ситуация улучшается, тем не менее, это происходит медленно из-за неравномерности экономического развития между странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговое совместное заявление министров экономики и финансов и глав центробанков стран «Группы двадцати» (G20).

«Члены «двадцатки» признают, что после значительного спада в 2020 году в глобальной экономической ситуации есть сигналы улучшения», — говорится в документе.

В организации это связывают с началом вакцинации и политикой, которая направлена на поддержку экономики.

«При этом экономический рост во многом зависит от неуверенности и нестабильности, а также большой разницы между разными странами», — подчеркнули в организации.

Ранее в Bloomberg заявили, что в 2021 году страны будут стремиться восстанавливать свою экономику после пандемии коронавируса нового типа в ускоренном режиме.

Они подчеркнули, что программы вакцинации окажут прямое влияние на экономические процессы. Согласно представленным данным, в США вакцинацию прошла почти четвертая часть населения, в ЕС привиты менее 10%, а в России, Мексике и Бразилии — 6%.