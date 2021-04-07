Власти РФ приняли второй пакет поддержки IT-отрасли

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максута Шадаева.

«В понедельник подписан второй пакет мер председателем правительства. Так что у нас большой план работы по нему», — заявил Шадаев.

По словам главы ведомства, в пакет мер поддержки IT-отрасли включили «почти все меры», которые ранее предлагались министерством и представителями отрасли. Сейчас пока не уточняется, какая будет предоставлена помощь российскому IT-сектору.

В ноябре 2020 года говорилось, что кабмин готовит новые меры для поддержки IT-отрасли. Речь шла и о снижении ставки НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.

Также сообщалось, что зарубежные IT-компании обяжут открывать представительства в России.