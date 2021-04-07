Лавров сообщил, что РФ предложила Пакистану поставки российского СПГ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва предложила Пакистану поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас российская сторона ждет ответа, добавил глава МИД.

«Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк». Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров», — пояснил Лавров.

Лавров рассказал об этом после переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

Кроме того, российский министр отметил, что РФ рассчитывает на согласование всех вопросов по проекту строительства газопровода «Север — Юг».

«У нас есть соответствующее межправительственное соглашение 2015 года, сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению», — сказал министр иностранных дел России.

Ранее Лавров посадил в Пакистане гималайский кедр.