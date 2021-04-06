Минэкономразвития: пик годовой инфляции пройден в марте

Пик годовой инфляции в России был пройден в марте текущего года, в апреле темпы инфляции замедлятся, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Министерства экономического развития.

«По оценке Минэкономразвития России, в марте пройден пик годовой инфляции (5,8% год к году после 5,7% в феврале и 5,2% в январе). Начиная с апреля ожидается замедление годовой инфляции», – указано в документе.

По оценке ведомства, в апреле инфляция замедлится до 5,5-5,6% в годовом выражении, в месячном – до 0,5-0,6%.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79%. По информации ведомства, продовольствие в марте подорожало на 7,58% в годовом выражении, непродовольственные товары — на 5,92%, услуги – на 2,91%.

До этого аналитики спрогнозировали годовую инфляцию в апреле. По их мнению, он составит 5,5%.