ФАС проверит цены на яйца и овощи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на куриные яйца и мясо птицы, а также на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции», – указано в сообщении.

Ведомство намерено также проанализировать ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Кроме того, проводятся проверки обоснованности повышения цен производителями овощей.

Ранее заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что ведомство выступает против государственного регулирования цен на продукты.