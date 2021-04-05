Минсельхоз проконтролирует поставки сахара

Министерство сельского хозяйства России введет для заводов, производящих сахар, адресные квоты на изготовление и продажу товара рознице, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Как рассказал один из источников, предприятия будут ежемесячно вырабатывать объем продукции, установленный Минсельхозом для каждого конкретного завода. Квоту будут устанавливать на основе потребностей розницы на каждой конкретной территории и данных об объемах продукции, которые предприятия вырабатывали до этого момента.

При этом в пресс-службе министерства изданию заявили, что в настоящее время ведомство совместно с Союзроссахаром ведет работу «по распределению объемов поставок между производителями».

«Все участвующие в соглашении [о стабилизации цен] сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети», – отметили в Минсельхозе.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что текущая ситуация на рынке сахара стабильна, возникновения дефицита этой продукции не будет. Федеральная антимонопольная служба также сообщила об отсутствии нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в России.

30 марта правительство России продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.