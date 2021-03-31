Правительство РФ утвердило новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации заявили, что правительство утвердило правила назначения пособий для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным», — отметили в пресс-службе.

Данное пособие также полагается детям, находящимся в семье под опекой.

В министерстве добавили, что в составе доходов семьи не будет учитываться выплата в девять тысяч рублей, назначаемая родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью.

При распределении пособий будут учитывать также имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости — широкий спектр жизненных ситуаций, говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Минтруда Алексея Скляра, на сегодняшний день была обновлена форма подачи заявления через портал госуслуг, теперь там есть перечень персональных жизненных ситуаций, учитывающихся при назначении пособий.

«Без сбора дополнительных справок пособие будет назначаться более чем для 95 процентов его получателей. Только если в имеющихся информационных системах не будет каких-то сведений, можно будет обратиться за ними, получить справку и оформить пособие», — отметил он.

Ранее стало известно, что с 1 февраля россиянам могут повысить пособия, выплаты и компенсации.​ Согласно данным документа, коэффициент индексации для выплат составит 1,049.