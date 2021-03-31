Путин поручил восстановить рынок труда до показателей 2019 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу к концу 2021 года восстановить российский рынок труда до показателей 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, число безработных граждан в России по итогам ноября 2020 — января 2021 года по сравнению с предыдущим периодом выросло на 1,3% и составило 4,46 млн человек.

Кроме того, президент отметил, что улучшение данной ситуации очень зависит от наращивания капиталовложений в рабочие места, инвестиций, а также роста деловой активности.

По словам главы государства, власти смогут помочь в повышении квалификации уязвимым категориям: гражданам предпенсионного возраста, матерям с детьми, людям, имеющим ограничения по здоровью. Также он добавил, что на сегодняшний день очень важно, чтобы каждый житель РФ мог пользоваться преимуществами технологического прогресса, что в дальнейшем могло бы поспособствовать расширению профессиональных перспектив человека.

Ранее стало известно, что фонд социального страхования получит свыше 12 млрд руб. от правительства РФ на субсидии работодателям в размере трех минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника.