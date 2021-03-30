Парижский суд отменил решение о выплате Россией украинскому банку более $1 млрд

Апелляционный суд Парижа подтвердил, что Россия не должна выплачивать украинскому Ощадбанку $1,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

«30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что требования украинского банка были связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Россия должна была выплатить Ощадбанку компенсацию за якобы причиненные истцу убытки в размере более $1 млрд.

Согласно сообщению пресс-службы Минюста, Апелляционный суд Парижа поддержал позицию российского министерства юстиции о том, что у арбитражного трибунала отсутствует юрисдикция на рассмотрение спора, а также отменил решение трибунала.

Крымское отделение Ощадбанка было создано в советский период, ранее 1 января 1992 года, а значит, данные инвестиции не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, подчеркивает Минюст.

Решение парижского суда «будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях», — заключили в пресс-службе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.