Кабмин продлил соглашения о стабилизации цен на сахар и масло

Правительство России продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года», – указано в сообщении.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года.

Ранее заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что ведомство против государственного регулирования цен на продукты. При жтом он подчеркнул, что соглашения о стабилизации цен полностью себя оправдали.