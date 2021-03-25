В России предложили создать цифровой проездной для международных полетов в ЕАЭС

В России предложили создать цифровой проездной для осуществления международных полетов в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

По его словам, проездной может быть реализован в форме мобильное приложение для туристов, перемещающихся внутри ЕАЭС.

Собеседник добавил, что целью инициативы является восстановление авиаперевозок на фоне падения рынка, вызванного пандемией коронавируса. Он уточнил, что планируется и стимулирование готовности других стран открывать двустороннее авиасообщение, которое было частично или полностью ограниченное.

»Минтранс обсуждает этот вопрос с авиакомпаниями. В частности, обсуждается целесообразность запуска отдельного приложения или ускорение использования Travel Pass IATA», — сказал источник.

Ранее стало известно, что Кипр открывает свои границы для российских туристов с 1 апреля.