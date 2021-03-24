В Госдуму внесен законопроект о праве ЦБ ограничивать кредитование

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя данного комитета Игорь Дивинский внесли законопроект, позволяющий Банку России ограничивать выдачу кредитов населению микрофинансовыми организациями и банками. Об этом сообщается на сайте Думы.

По данным из пояснительной записки, целью проекта является введение дополнительного макропруденциального инструмента, который будет направлен на устранение накопления рисков заемщиками, а также замедление избыточного роста необеспеченного потребительского кредитования.

Благодаря данному законопроекту теперь совет директоров ЦБ будет решать, какую долю кредитов и за какой период времени от общего квартального объема таковых банк может выдать заемщикам. Эти нормы нацелены на займы, которые никак не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Исключением стали кредиты на покупку жилья, отметило ведомство.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о запуске новой программы льготного кредитования для бизнеса из пострадавших отраслей «ФОТ 3.0», позволяющей взять заем под 3%. При этом представители бизнеса намерены просить множество дополнительных мер поддержки, поскольку далеко не у всех получается воспользоваться существующими.