Число самозанятых в России выросло до 2 млн человек

Число самозанятых граждан в России увеличилось до 2 млн человек. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас (в ФНС) люди всего зарегистрировали дохода на 327 млрд [рублей]. В день у нас в выручке отражается самозанятыми более 1 млрд рублей», — сказал Егоров.

По его словам, к настоящему времени уплачено уже более 8 млрд руб. плательщиками налога на профессиональный доход.

Кроме того, в качестве самозанятых в ФНС зарегистрировались около 25 тыс. несовершеннолетних. В России 60% мужчин и 40% женщин работают как самозанятые.

Мужчины больше всего предпочитают сферы строительства, а также становятся водителями такси, а женщины уходят в косметологию, становятся консультантами в компаниях или нянями.

Егоров также подчеркнул, что весьма оптимистично смотрит на развитие налогового режима самозанятых в России.

В феврале сообщалось, что число самозанятых москвичей превысило полмиллиона.