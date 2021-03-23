Число самозанятых в России выросло до 2 млн человек
Число самозанятых граждан в России увеличилось до 2 млн человек. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия-24».
«У нас (в ФНС) люди всего зарегистрировали дохода на 327 млрд [рублей]. В день у нас в выручке отражается самозанятыми более 1 млрд рублей», — сказал Егоров.
По его словам, к настоящему времени уплачено уже более 8 млрд руб. плательщиками налога на профессиональный доход.
Кроме того, в качестве самозанятых в ФНС зарегистрировались около 25 тыс. несовершеннолетних. В России 60% мужчин и 40% женщин работают как самозанятые.
Мужчины больше всего предпочитают сферы строительства, а также становятся водителями такси, а женщины уходят в косметологию, становятся консультантами в компаниях или нянями.
Егоров также подчеркнул, что весьма оптимистично смотрит на развитие налогового режима самозанятых в России.
В феврале сообщалось, что число самозанятых москвичей превысило полмиллиона.