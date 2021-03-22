В Минпромторге рассказали о стратегии России в ответ на американские санкции

В Минпромторге заявили, что новые антироссийские санкции США будут способствовать ускорению и интенсификации процессов импортозамещения в отечественных технологических цепочках. Об этом сообщает РБК.

«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что зарубежные коллеги использовали схожую политику санкционного давления еще в отношении СССР, однако это «не мешало стране развиваться».

Санкционное давление в сторону РФ включилось не 2 марта, заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно о влиянии первых ограничительных мер, которые были введены при администрации президента США Джо Байдена, на торговые отношения с Россией.

2 марта Госдепартамент, Минфин и Минторг США анонсировали новый санкционный пакет в отношении России из-за отравления политика Алексея Навального.