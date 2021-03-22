ООН заявила о риске глобального продовольственного кризиса

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о риске развития продовольственного кризиса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий доклад ФАО.

В документе сказано, что в среднем число бедствий за год выросло в три раза по сравнению с аналогичными данными 30 — 50-летней давности. Организация уточнила, что такими катаклизмами считаются, например экстремальные погодные явления, природные пожары или нашествия вредителей.

Там подчеркнули, что на сельское хозяйство приходится около 63% ущерба.

В ООН добавили, что пандемия коронавируса нового типа оказала негативное влияние на мировую продовольственную систему, повысив риски кризиса.

При этом директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович усомнился в содержании доклада ФАО, отметив, что организация часто делает такие заявления: «таким образом они выбивают деньги у развитых стран для беднейших государств».

Ранее в феврале 2021 года в ООН предупредили о риске дефицита продуктов из-за пандемии.