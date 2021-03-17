Газификация домовладений может стать бесплатной для россиян

Президиум Госсовета разработал проект «газового маневра» для финансирования газификации в российских регионах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Согласно проекту, часть затрат на газификацию домохозяйств переложат на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики и другие юридические лица. Теперь с россиян не будут взимать деньги за доведение трубы до участка.

Как один из вариантов реализации маневра, авторы инициативы предложили взять недостающие средства из инвестиционной программы «Газпрома».

Вторым вариантом чиновники предложили ввести ускоренную индексацию оптовых цен на газ.

Третьим вариантом маневра стало введение акциза или целевой специальной оптовой надбавки на газ.

Издание уточняет, что для каждого конкретного потребителя масштаб необходимого переноса затрат не будет существенным.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал сроки завершения сетевой газификации страны.