Польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал о последствиях отказа Украины от российского газа. Об этом сообщает Myśl Polska.

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — сообщил Щенсняк.

Согласно сообщению, в стране была создана небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ.

Таким образом, украинцы продолжили покупать российской газ, но по европейским ценам.

«Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», — говорится в сообщении.

Щенсняк заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону. Позже Россия и Украина подписали контракт с «Газпромом» на поставки газа с 1 января 2020 года.