В Крыму заявили о прекращении существования Украины

Украина перестала существовать как государство, не осудив трагедию в одесском Доме профсоюзов. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. А Украина как государство окончательно прекратила существовать, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное», — написал Аксенов.

2 мая активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» провели акцию «Одесса. Помним» в 40 регионах страны, почтив память жертв трагедии в Доме профсоюзов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Российская Федерация убеждена, что исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе настигнет возмездие.

В этом году 2 мая проходят памятные мероприятия по случаю 10-летия трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Ранее выживший в Доме профсоюзов рассказал, что мечтает вернуться в Одессу.