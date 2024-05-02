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Экс-игрок сборной России объявил, что выпустит музыкальный альбом

Экс-игрок «Зенита» Новосельцев заявил, что выпустит музыкальный альбом

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Из личного архива Ивана Новосельцева

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем музыкальном творчестве.

В феврале Новосельцев выпустил философский трек «BEGIN 1:1» о том, что жизнь всегда идет по кругу.

«Я пишу электронную музыку, и мой стиль сам по себе немного мечтательный, расслабляющий и в то же время танцевальный. Поэтому что-то сопоставимое получилось сделать, да и порассуждать о жизни я тоже люблю. Планирую в будущем выпустить альбом», — сообщил Новосельцев.

Также бывший защитник «Зенита» рассказал о своем творческом псевдониме Vaniti, который похож на английское слово «vanity», что означает «тщеславие».

«Псевдоним или никнейм мне придумала одна девушка еще в школьное время, она всегда у меня ассоциировалась с теплыми эмоциями, как и сейчас. Никакого отношения к тщеславию мой псевдоним не имеет точно», — сказал Новосельцев.

Ранее Новосельцев заявил, что спад «Амкала» длится еще с прошлого сезона.

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