В Кремле заявили о дискриминации россиян на Олимпиаде в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о дискриминации россиян на парижской Олимпиаде, передает РИА Новости.

«Да, вопрос дискриминации людей с паспортом РФ на Олимпиаде в Париже очевиден. Он очевиден, здесь даже нечего говорить», — сказал Песков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду.