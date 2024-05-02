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Российские войска взяли Бердычи

Минобороны России: группировка «Центр» освободила село Бердычи в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России полностью зачистили от украинских солдат село Бердычи в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Центр». Вместе с взятием Бердычей военнослужащие улучшили свои позиции на направлении, а также нанесли огневое поражение 42-й, 47-й механизированным бригадам, 59-й мотопехотной и 109-й бригаде теробороны ВСУ в районе Сокола, Калиново, Воздвиженки, Прогресса и Новопокровского в ДНР.

Кроме того, российские солдаты отбили 10 контратак штурмовиков ВСУ в районе Семеновки, Новокалиново, Ленинского, Соловьево, Очеретино и Нетайлово в ДНР. Противник лишился до 380 военных, артиллерийской установки PzH 2000, гаубицы М777, а также пяти бронемашин и восьми автомобилей.

2 мая сообщалось, что российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами.

Ранее в США признали, что у ВСУ практически отсутствуют линии обороны в тылу.

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