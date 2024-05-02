Экс-воспитанницу детдома, заставившую девушку мыть унитазы руками, отправили в колонию

В Омской области 16-летнюю экс-воспитанницу детдома, заставившую девушку мыть унитазы голыми руками, отправили в колонию. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, несовершеннолетнюю признали виновной по двум уголовным статьям: истязание и побои, совершенные из хулиганских побуждений. Установлено, что во время нахождения в детдоме она неоднократно избивала двух воспитанников, высказывая угрозы насилием. Кроме того, злоумышленница в некоторых случаях стреляла по ним из пневматического пистолета.

Несовершеннолетней экс-воспитаннице назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в воспитательной колонии. Девушку взяли под стражу в зале суда.

О преступлениях девушки стало известно, когда в сети распространился видеоролик, на котором она избивает другую воспитанницу за опоздание на ужин, а затем заставляет ее мыть туалеты голыми руками, не разрешая использовать никаких специальных приспособлений. СК после этого также возбудил дело о халатности работников детдома.

Ранее воспитанник того же детдома рассказал, что там ломают психику.