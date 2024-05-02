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Великобритания в 2025 году превратится в самую слабую экономику «Большой семерки»

ОЭСР: Британия в 2025 году станет страной с худшими показателями экономики в G7

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания станет самой медленно растущей экономикой в ​​группе стран «Большой семерки» в 2025 году и второй худшей экономикой в ​​этом году после Германии, пишет Politico со ссылкой на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Аналитики ОЭСР снизили прогноз роста ВВП Великобритании до 0,4% в текущем году и 1% в 2025-м. Предыдущая оценка предполагала прирост на 0,7% и 1,2% соответственно.

До этого сообщалось о резком падении иностранного капитала в британский финсектор. В 2023 году объем вложений сократился вдвое, до £1 млрд ($1,25 млрд). Сфера столкнулась с жесткой конкуренцией за IPO со стороны Нью-Йорка, а после Brexit — крупных европейских финцентров вроде Парижа и Амстердама.

Ранее были названы две экономики ЕС, которые сдерживают восстановление блока.

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