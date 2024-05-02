Сенаторам прислали приглашения на инаугурацию российского президента

Сенаторы получили приглашения на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В приглашении сказано, что торжественная церемония начнется в Большом Кремлевском дворце 7 мая в 11:45 мск. Парламентарии уже получили почтовые марки специального выпуска и памятные монеты.

Накануне стало известно, что телеканалы закладывают час на инаугурацию Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации российского лидера.

30 апреля в Кремле состоялась тренировка Президентского полка перед церемонией инаугурации.

До этого в Совете Федерации РФ анонсировали внеплановое заседание после церемонии инаугурации президента.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».