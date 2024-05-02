Боня ответила на критику «прически из супермаркета»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в соцсетях раскритиковали ее прическу.

По словам Бони, многие задались вопросом по поводу ее «прически из супермаркета». Телеведущая заявила, что у россиян тотально отсутствует понятие «образ», который может быть абсолютно любым.

«Это игра, и она не обязывает кого-то бежать и начать носить такую прическу. А еще людям очень сложно дается выход за рамки привычного... А я люблю экспериментировать!» — отметила блогерша.

30 апреля Виктория Боня кардинально сменила образ. Она нарастила себе натуральный блонд. По словам телеведущей, к изменениям ее подтолкнула коллега по «Дому-2» Алена Водонаева. Она опубликовала кадры с новым цветом волос, подчеркнув, что не прибегала к окрашиванию. Как объяснила блогерша, некоторые салоны могут менять цвет волос с помощью наращивания. Она потратила на новую прическу миллион рублей.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

Ранее Водонаева заявила, что понимает Боню без слов.