Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боня ответила на критику «прически из супермаркета»

Блогерша Виктория Боня заявила, что у россиян отсутствует понятие образа

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в соцсетях раскритиковали ее прическу.

По словам Бони, многие задались вопросом по поводу ее «прически из супермаркета». Телеведущая заявила, что у россиян тотально отсутствует понятие «образ», который может быть абсолютно любым.

«Это игра, и она не обязывает кого-то бежать и начать носить такую прическу. А еще людям очень сложно дается выход за рамки привычного... А я люблю экспериментировать!» — отметила блогерша.

30 апреля Виктория Боня кардинально сменила образ. Она нарастила себе натуральный блонд. По словам телеведущей, к изменениям ее подтолкнула коллега по «Дому-2» Алена Водонаева. Она опубликовала кадры с новым цветом волос, подчеркнув, что не прибегала к окрашиванию. Как объяснила блогерша, некоторые салоны могут менять цвет волос с помощью наращивания. Она потратила на новую прическу миллион рублей.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

Ранее Водонаева заявила, что понимает Боню без слов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами