Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фицо раскрыл, какие страны саботируют членство Украины в Евросоюзе

Фицо: поддерживающие конфликт страны будут тормозить членство Киева в ЕС

close
100%
IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс евроинтеграции Украины затянется на годы, а государства, поддерживающие конфликт Москвы и Киева, будут всячески тормозить этот процесс. Его слова приводит РИА Новости.

«Парадокс в том, что, когда мы разговариваем в кулуарах, то правительство, которое представляю я и которое имеет другой взгляд на войну на Украине, является тем, кто поддерживает вступление Украины в Евросоюз», — заявил Фицо.

В то же время страны, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине заявляют о том, что Украина будет в Евросоюзе, однако процесс вступления должен происходить «потихоньку», указал премьер Словакии.

Он напомнил, что Словакия серьезно относится к возможному членству Украины в ЕС, отметив, что для этого необходимо выполнить ряд условий.

«Это будет длиться годы, это будет длиться долгие годы, потому что в переговорах на практике будет огромное число затруднений, огромное количество открытых вопросов, обо всем нужно будет долго-долго дискутировать», — считает премьер Словакии.

До этого он заявил, что Крым и Донбасс навсегда останутся в составе России.

Ранее Фицо назвал условие поддержки Словакией военной помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами