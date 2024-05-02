Фицо раскрыл, какие страны саботируют членство Украины в Евросоюзе

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс евроинтеграции Украины затянется на годы, а государства, поддерживающие конфликт Москвы и Киева, будут всячески тормозить этот процесс. Его слова приводит РИА Новости.

«Парадокс в том, что, когда мы разговариваем в кулуарах, то правительство, которое представляю я и которое имеет другой взгляд на войну на Украине, является тем, кто поддерживает вступление Украины в Евросоюз», — заявил Фицо.

В то же время страны, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине заявляют о том, что Украина будет в Евросоюзе, однако процесс вступления должен происходить «потихоньку», указал премьер Словакии.

Он напомнил, что Словакия серьезно относится к возможному членству Украины в ЕС, отметив, что для этого необходимо выполнить ряд условий.

«Это будет длиться годы, это будет длиться долгие годы, потому что в переговорах на практике будет огромное число затруднений, огромное количество открытых вопросов, обо всем нужно будет долго-долго дискутировать», — считает премьер Словакии.

До этого он заявил, что Крым и Донбасс навсегда останутся в составе России.

Ранее Фицо назвал условие поддержки Словакией военной помощи Украине.