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США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонного пакта

США и Саудовская Аравия могут заключить пакт, который изменит Ближний Восток

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Shutterstock/Aritra Deb

США и Саудовская Аравия близки к заключению исторического пакта, который предоставит королевству гарантии безопасности и проложит путь к дипломатическим отношениям с Израилем, если его правительство положит конец войне в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение будет представлять собой новую версию договора, который перестал действовать после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

В последнее время переговоры ускорились, и многие официальные лица с оптимизмом смотрят на то, что смогут достичь соглашения в течение нескольких недель, говорят источники агентства.

Такое соглашение потенциально могло бы изменить Ближний Восток, считает Bloomberg. Пакт, помимо укрепления безопасности Израиля и Саудовской Аравии, усилит позиции США в регионе за счет Ирана и даже Китая.

Если США и Саудовская Аравия согласуют договор, они поставят премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед выбором: либо присоединиться к соглашению, которое привлечет инвестиции, либо остаться в стороне. Ключевыми условиями для Нетаньяху будет прекращение войны в секторе Газе и согласие на путь к палестинской государственности.

Источники Bloomberg допускают, что оборонный пакт между странами может быть не реализован.

Ранее сообщалось, что Байден планирует использовать сделку Израиля и ХАМАС в своих интересах.

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