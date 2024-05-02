ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS за сутки

Российские войска за сутки уничтожили две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил также были уничтожены цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии и нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах.

До этого Минобороны РФ сообщало, что артиллеристы-десантники уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте на Северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

1 мая стало известно, что российская армия уничтожила на Купянском направлении две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

27 апреля Минобороны РФ сообщало, что подразделения Вооруженных сил России за предыдущую неделю уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град» украинской армии.

Ранее российский солдат уничтожил FPV-дрон ВСУ из дробовика.