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Во Владивостоке летающий огнетушитель пробил крышу Toyota и врезался в дом

Во Владивостоке использованный огнетушитель взлетел и протаранил крышу Toyota

Во Владивостоке использованный огнетушитель, который собирались сдать на металлолом, внезапно взлетел, пробил крышу припаркованного автомобиля и протаранил стену здания. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«Мужчина пытался сдать на металлолом бывший в употреблении огнетушитель. В результате попытки освободить емкость от остатков содержимого, под давлением произошло неконтролируемое перемещение металлического баллона, в результате чего повреждены фасад дома №36 на ул. Тюменской во Владивостоке, а также припаркованный автомобиль Toyota Harrier», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, они слышали взрыв. Полиция взяла ситуацию на контроль. Владельцы пострадавшей машины оценили ущерб в 300 тыс. рублей.

В начале апреля стало известно, что неизвестные подорвали автомобиль бойца ВСУ в Харькове. Автомобиль стоял возле СТО. Около 22:00 прозвучал взрыв, в результате которого люди не пострадали, но было повреждено восемь автомобилей. Подрывнику грозит до 15 лет лишения свободы. Предполагается, что он заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль.

Впоследствии 12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, который принадлежал экс-офицеру СБУ. Взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу.

Ранее семья из Иркутской области обворовала фуру прямо на ходу и попала на видео.

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