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В подвале заброшенного дома в Херсонской области нашли ящик с тротилом

«МВД Медиа»: в поселке Агайманы Херсонской области нашли ящик с тротилом

В Херсонской области в подвале заброшенного дома полицией выявлен схрон с тротиловыми шашками. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Опасная находка была сделана в процессе осмотра заброшенных домов в поселке Агайманы Ивановского района. В подвале одного из них обнаружили деревянный ящик, в котором лежали сто тротиловых шашек общим весом 25 килограммов.

Взрывотехники Росгвардии уничтожили найденный тротил путем подрыва накладного заряда.

«Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов на территории региона продолжается», — отмечает «МВД Медиа».

19 апреля в Запорожской области росгвардейцы нашли чемодан с 2,4 килограммами тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет. Опасные предметы лежали среди груды коробок в заброшенном доме и впоследствии были уничтожены саперами.

Ранее сотрудники ФСБ нашли в автомобиле на латвийско-российской границе православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой внутри.

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